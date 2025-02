Lookman responde a críticas de Gasperini: "Duele y es profundamente irrespetuoso"

La derrota de Atalanta ante Club Brujas en la ronda de Playoffs de la Champions League causó estragos más allá de lo deportivo, pues el entrenador, Gian Piero Gasperini señaló a Ademola Lookman luego de que erró el penalti que pudo cambiar el rumbo de la eliminatoria. Ante ello, el futbolista respondió a los comentarios del italiano.

X: CAPTURA DE PANTALLA

¿Qué dijo Gasperini sobre Lookman?

El estratega de Atalanta declaró que Lookman es de los peores futbolistas a los que ha visto patear un penalti, además de cuestionar el porqué tiró él, ya que Charles de Ketelaere y Mateo Retegui son los elementos más recurrentes en cumplir esta tarea.

X: CAPTURA DE PANTALLA

Sobre las críticas, Lookman escribió un comunicado en sus redes sociales, en el cual expresó su sentir luego de las palabras de su propio entrenador. En el texto, el futbolista indicó que es una falta de respeto.

El mensaje de Ademola Lookman

“Me entristece en un día como este tener que escribir esta declaración, sobre todo por lo que hemos logrado juntos como equipo y como ciudad. Ser señalado de la manera en que lo he sido no solo duele, sino que se siente profundamente irrespetuoso sobre todo por el inmenso trabajo duro y el compromiso que siempre he puesto todos los días para ayudar a traer éxito a este club y a los increíbles aficionados de Bérgamo.

“En verdad, he lidiado con muchos momentos difíciles durante mi tiempo aquí, de la mayoría de los cuales nunca he hablado porque, en mi opinión, el equipo siempre debe ser protegido y debe ser lo primero, esto hace que lo que sucedió anoche sea aún más doloroso”, escribió Lookman.

Además, el atacante de Atalanta explicó la razón por la cual decidió tirar el penalti, pues no fue decisión completamente suya y apuntó que quiso tomar la responsabilidad para apoyar al equipo.

“El tirador de penaltis designado me ordenó que lanzara; y para apoyar al equipo asumí la responsabilidad en el momento de hacerlo. La vida se trata de desafíos y de convertir el dolor en poder, lo que seguiré haciendo”, concluyó Lookman.

IG: @molalookman

También te puede interesar: Gasperini se desquitó con Lookman tras penal fallado: "Es el peor que he visto"