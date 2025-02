Gasperini se desquitó con Lookman tras penal fallado: "Es el peor que he visto"

El partido de vuelta de los play-offs de la Champions League entre Atalanta y Club Brugge terminó en una derrota por 3-1 para el equipo italiano, sellando su salida de la competición.

Sin embargo, más allá del resultado, la atención se desvió hacia un momento crucial del encuentro: un penalti fallado por Ademola Lookman, que podría haber cambiado el curso del partido.



"Es de lo peor que he visto": DT del Atalanta revienta a su proprio jugador por fallar un penal

Gasperini, en su rueda de prensa postpartido, no escondió su descontento con la decisión de Lookman de asumir la responsabilidad del penalti. "Ademola Lookman es uno de los peores lanzadores de penaltis que he visto nunca", declaró el entrenador, añadiendo que "Quiso tirar el penalti después de marcar un gol, tomó la pelota a pesar de que Retegui y De Ketele estaban disponibles para tirarla… No me gustó lo que hizo Lookman".



La crítica de Gasperini no solo resalta el error de Lookman en un momento decisivo, sino que también cuestiona la toma de decisiones del jugador en el campo, especialmente considerando que Atalanta cuenta con otros jugadores designados para lanzar penaltis, como Mateo Retegui y Charles De Ketelaere, quienes tienen un historial más consistente desde el punto penal.

