Louis van Gaal: 'Trabajé con jugadores que pensé que eran homosexuales'

Louis van Gaal, extécnico del Manchester United, habló de la homosexualidad en el futbol, y aseguró que ha trabajado con jugadores que pensaba que eran gays.

“Es mejor para la personalidad de uno estar en línea con sus sentimientos. Eso sí, si uno sale la presión del futbolista gay será enorme. Causaría mucho revuelo.

“En toda mi carrera ningún jugador me ha dicho que es gay. Eso significa mucho. Creo que si no saliera del vestuario, un jugador estaría dispuesto a compartir que es gay. Me arrepiento de eso. No diré en que club era, pero trabajé con jugadores que pensé que eran homosexuales. Quiero proteger a esos jugadores. La mayoría de ellos están casados con mujeres y tienen hijos. Solía preguntar su tenían novia, más adelante preguntaba si tenían pareja”, mencionó para el periódico ‘Gaykrant’.

De igual forma, el también exentrenador de la Selección Holandesa, afirmó que hay que ser valiente para "salir".

“Hay jugadores homosexuales, pero no muchos. El mundo del futbol no es un espejo de la sociedad. Hay que ser increíblemente valiente y tener mucha fuerza si quieres salir, porque en el mundo del fútbol y la sociedad enfadada de hoy parecen lidiar con una elección sexual diferente", agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BAYERN MUNICH: THIAGO ALCÁNTARA SORPRENDIÓ A AFICIONADAS QUE LUCHAN CONTRA EL COVID-19