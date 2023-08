Luciano Sánchez reveló que Marcelo lo buscó luego de la aparatosa lesión

En el duelo entre Argentinos Juniors y Fluminense correspondiente a los Octavos de Final de Ida de la Copa Libertadores, Luciano Sánchez sufrió una escalofriante lesión tras una entrada accidental del exfutbolista del Real Madrid, Marcelo.

Luciano Sánchez, quien fue diagnosticado con una luxación completa de rodilla, fue dado de alta del hospital y habló sobre Marcelo, jugador que le provocó la lesión.

El futbolista de Argentinos Juniors señaló que el lateral izquierdo le escribió en redes sociales para pedir perdón, además de dejar en claro que fue un accidente. Ante esto, Luciano comentó que no hay algo que reprocharle al brasileño.

“Marcelo me escribió. Sé que fue sin intención, fue una jugada desafortunada. Me mandó un mensaje pidiendo disculpas, que se sentía mal, me enteré de que me estaba buscando en el vestuario. Es un gesto que demuestra cómo es como persona, yo lo admiro como jugador y ahora también como persona. Nada que reprocharle a él, que se quede tranquilo", señaló Sánchez.

La lesión que sufrió lo mantendrá alejado de las canchas al menos 10 meses, sin embargo, el futbolista ya salió del Sanatorio Finochietto, a la espera de la fecha para su operación, la cual se espera que sea en menos de tres semanas.

