Luis Castro explicó la ausencia de Cristiano Ronaldo ante el Al-Duhail

El pasado martes el Al-Nassr enfrentó al Al-Duhail en la AFC Champions League, encuentro en el que, además de la victoria del cuadro árabe, destacó la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien no fue convocado al partido.

Previo al encuentro que mantiene como líder invicto al equipo de Luis Castro, el entrenador explicó la razón de por qué CR7 ni siquiera fue convocado para el partido que enfrentó al equipo dirigido por Christophe Galtier.

"Cristiano no está en condiciones de jugar, los medios deben tenerme respeto. No digo que yo haya decidido que no juegue, el jugador no se mostró en forma. Está ausente por cansancio. Hace unos días jugó un partido que se fue a la prórroga y hace 48 horas un partido importante del campeonato", comentó el entrenador del equipo árabe.

Además de esto Luis Castro también comentó que el delantero portugués ya necesita un tiempo prolongado de recuperación para poder estar al 100% de cara a los encuentros venideros para el Al-Nassr, que busca levantar la Liga Árabe con el luso de capitán.

"De todos modos, no es el primer partido que Cristiano no juega. Tras una serie de partidos, necesita recuperar. Entiendo que a la gente le guste ver jugar a Ronaldo, pero Al Nassr no es solo Cristiano. Tenemos jugadores como Sadio Mané o Brozovic", aseveró Castro

