Luis de la Fuente pidió disculpas por aplaudir el discurso de Luis Rubiales: 'Cometí un error'

Luis de la Fuente arrepintió por aplaudir al polémico discurso de Luis Rubiales. El entrenador de la Selección Española varonil, fue uno de los personajes que presuntamente apoyaron al presidente de la Real Federación Española de Futbol, sin embargo, el entrenador ha perdido perdón por sus actos.

El entrenador español habló este viernes en conferencia de prensa con respecto a su asistencia en la Asamblea donde Luis Rubiales no dimitió de su puesto y justificó sus actos durante la Final del Mundial Femenil. Ante esto de la Fuente decidió pedir perdón.

"He recibido duras críticas, que son totalmente merecidas. Pido perdón por ellas. Son hechos injustificables. Acudí a la asamblea convencido que era un acto protocolario de despedida de un presidente y se transformó en todo lo contrario. "Estos gestos no representan mis valores ni la forma de actuar en la vida”, comentó el entrenador

Asimismo, el entrenador decidió mandar su apoyo a la futbolista Jenni Hermoso, asegurando que es defensor de la igualdad de género y comentando que de volver a vivir la asamblea tomaría otras decisiones.

"En un comunicado censuré la postura en los actos de entrega de premios con Jenni, pero creo que no tengo que dimitir, tengo que pedir perdón. Cometí un error humano inexcusable que ahora mismo, si pudiera volver atrás, no volvería a cometer. Siempre he estado del lado de la igualdad y el respeto. Todos tenemos que mejorar en materia de igualdad, por supuesto que yo el primero, y en ese proceso estamos", continuó el DT.

Al final Luis de la Fuente terminó explicando las razones por las cuales decidió aplaudir durante el discurso, confesando que sus actos se deben a la presión e incomodidad de las palabras de Luis Rubiales durante su discurso.

"No justifico nada, porque es injustificable. Trato de exponer y explicar el contexto en el que se produce, la situación en la que nos vimos algunos. Yo lo viví desbordado, no supe estar a la altura y no pude controlar esas emociones”, finalizó el entrenador.

