Luis Díaz asiste a misa en memoria de Diogo Jota y André Silva

En Gondomar, Portugal se realizó la misa del séptimo día del fallecimiento de Diogo Jota y su hermano, André Silva. Luis Díaz y Alisson Becker estuvieron entre los asistentes, luego de que no pudieron ir al funeral.

X: CAPTURA DE PANTALLA

Críticas a Díaz

El colombiano, Luis Díaz fue criticado en los últimos días debido a que fue captado en algunos videos con creadores de contenido en su país, pero ahora apareció visiblemente afectado por la partida de los futbolistas portugueses.

Díaz apareció en fotografías con gestos de tristeza y llanto. Por otro lado, el arquero brasileño no fue captado por ninguna cámara, pero estuvo entre los asistentes a la misa en memoria de Diogo Jota y André Silva.

X: CAPTURA DE PANTALLA

La amistad de Diogo y Lucho

Luis Díaz y Diogo Jota tenían una buena relación, e incluso el portugués tuvo un gesto con el colombiano en un tiempo difícil, pues cuando el padre de ‘Lucho’ fue secuestrado, el lusitano anotó y festejó con la playera de su compañero en señal de apoyo.

“No tengo palabras. Me duele en el alma, no solo por lo que fue en la cancha, sino por lo que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus hijos y su familia. QEPD, Diogo y André”, fue el mensaje que envió Díaz tras la noticia.

AP

También te puede interesar: ¡No caminarán solos! Liverpool financiará educación de los hijos de Diogo Jota