Luis Enrique se molesta en conferencia tras pregunta de El Chiringuito: "Vamos a lo negativo"

Este lunes el PSG se prepara para enfrentar la vuelta de las Semifinales de la UEFA Champions League ante el Borussia Dortmund y, en la previa, el entrenador español, Luis Enrique, protagonizó un momento incómodo tras una pregunta 'muy española' para su gusto.

El exentrenador de la Selección Española y del FC Barcelona, se molestó cuando se le preguntó sobre una posible eliminación del cuadro parisino ante los germanos, quienes perderán a Marco Reus al final de esta temporada, a lo que Luis Enrique contestó muy molesto ante una suposición fatalista en el Parque de los Príncipes.

"Es una pregunta muy española. Vamos a lo negativo. ¿Qué puede ser positivo? No, no. Que no pasemos, ¿no? Pues si no pasamos a la final, al día siguiente saldrá el sol y seguiremos adelante. Aplaudiremos al rival, aunque no lo haya merecido", comentó Luis Enrique.

"Esta es una pregunta muy ESPAÑOLA" La divertida respuesta de Luis Enrique a @Dani_demarcos al preguntarle si sería un fracaso caer en 'semis'... pic.twitter.com/phP2Z8S0CX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 6, 2024

El catalán se mostró molesto ante la pregunta realizada por 'El Chiringuito', medio con el que el entrenador del Paris Saint-Germain ya ha tenido problemas con anterioridad, desde sus épocas como director técnico del cuadro del FC Barcelona.

El partido de vuelta, que viene perdiendo el equipo francés, se jugará este martes a las 13:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Lunes de futbol! Agenda futbolística de este 6 de mayo de 2024