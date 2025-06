Luis Enrique se queja del Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes 2025 continúa generando opiniones encontradas fuera del terreno de juego. Esta vez, el protagonista fue Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain, quien no ocultó su molestia por las condiciones climáticas a las que su equipo tuvo que enfrentarse en el partido ante el Atlético de Madrid, disputado al mediodía en Los Ángeles, el duelo fue programado pensando en el horario estelar europeo; sin embargo, la temperatura y humedad afectaron el rendimiento físico de los jugadores.

Luis Enrique se mostró en desacuerdo acerca del clima | AP

“Está bien el horario para Europa, pero los equipos lo sufren”

El partido entre PSG y Atlético fue considerado uno de los más atractivos de la Fase de Grupos del torneo; no obstante, lejos de centrarse en lo táctico, Luis Enrique puso el foco en la dureza del clima. Con más de 30 grados de temperatura y 60% de humedad, el técnico asturiano consideró que la programación a las 12:00 PM hora local fue un error que impactó directamente en el desarrollo del encuentro.

"El partido ha estado claramente marcado por la temperatura. Está muy bien el horario para que en Europa lo vean, pero los equipos se resienten", comentó Luis Enrique tras la victoria de su equipo, que consideró "justa", pese al desgaste extremo de los jugadores.

Zaire-Emery sufriendo los estragos de las altas temperaturas | MexSport

Los Colchoneros también 'levantan la voz'

En la zona mixta posterior al partido, Marcos Llorente del Atlético de Madrid se sumó a las quejas por las altas temperaturas bajo las que se jugó el partido.

"Es imposible, es un calor terrible; a mí me dolían las uñas de los dedos de los pies, al final no podía arrancar ni frenar, pero como para todos son las mismas condiciones, esto no es una queja", enfatizó el jugador español.

Altas temperaturas en Estados Unidos | MexSport

También fue cuestionado acerca de la situación de la expulsión hacia Clement Lenglet, sobre lo cual solamente se limitó a decir que el jugador francés no sabía que ya estaba amonestado de manera previa, además de 'justificar' la acción después de que les anularan un gol anotado por Julián Álvarez.

Real Madrid también sufrirá el calor en su debut ante Al Hilal

El caso del PSG no será único pues Real Madrid enfrentará condiciones similares en su debut frente al Al Hilal. El encuentro está pactado para las 3:00 PM en Miami, en un clima que también superará los 30 grados, con alta humedad y sol intenso. Esta programación se debe a que el partido será televisado a las 9:00 PM en España, el horario ideal para captar la mayor audiencia en el viejo continente.

"Va a ser muy duro, hace mucho calor. El partido es a las tres de la tarde y tenemos que estar preparados", advirtió Vinicius Jr. en entrevista con Real Madrid Televisión, anticipando un esfuerzo físico importante para los merengues en su primer compromiso del torneo.

Luis Enrique y el PSG consiguieron la victoria pese a todo | MexSport