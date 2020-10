Luis Enrique sobre Asensio: 'Le mando un saludo, estará viendo Netflix'

El entrenador de la Selección de España, Luis Enrique fue duramente preguntado sobre la no convocatoria de Marco Asensio para los compromisos de la UEFA Nations League, por lo que el timonel explicó el motivo de su ausencia.

“Asensio es un jugador del que ya he hablado muchas veces, pero no lo voy a hacer en un prepartido de la importancia que tiene este partido. Le mando un saludo a Marco Asensio, no tengo nada contra él, pero no es el momento de hablar de él”, aseguró en conferencia de prensa.

Ante la insistencia de los comunicadores por el mismo tema, el director técnico se molestó pues aseguró que él estaba ahí para hablar de los partidos, no de Asensio.

“Sobre Asensio, yo creo que ahora debe estar viendo una serie de Netflix, tranquilamente en su casa, sentado en el sofá. Me imagino que está muy bien. Repito, le mando un saludo a Marco. Pero no toca. Vamos a hablar de Suiza”, finalizó.

