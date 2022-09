Luis Enrique tras la derrota ante Suiza: "Hay que mejorar, pero tenemos el tiempo que tenemos"

Tras la derrota que sufrió España ante Suiza en la Nations League, Luis Enrique, técnico de la Selección Española, habló y se mostró preocupado por el mal funcionamiento de su equipo. “Siempre duele perder. Es una pena. Desde el principio nos han generado mucho peligro. Dos goles en dos córners, el primero bien defendido, el segundo se puede hacer mejor”, comentó en rueda de prensa.

Y dejo claro que buscarán mejorar, sin embargo, el tiempo no está a su favor, también comentó que irán a ganar el partido ante Portugal. "Hay que trabajar todos los aspectos del juego. Claro que hay que mejorar, trabajar pero tenemos el tiempo que tenemos. Me gusta la fe del equipo. La final va a ser en Portugal y allí iremos a intentar ganar. Lo vamos a intentar. No me genera ninguna duda cara al Mundial. Se trata de mejorar”, puntualizó.

Asimismo, el estratega español destacó lo hecho por Marco Asensio y Alba. “Hemos encontrado al nueve. A mí Asensio me gusta siempre. Hoy ha tenido la jugada del gol y ha salido para ofrecer otras cosas. Ha hecho una jugada de clase mundial. como Jordi Alba", añadió sobre los futbolistas.

España enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo el martes, los lusos golearon a República Checa en su último partido y lideran el grupo de la Nations League.

