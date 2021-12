Luis Fabiano anunció su retiro del futbol tras cuatro años bajo la sombra de las lesiones

Luis Fabiano, ex delantero de Brasil y del Sevilla, anunció su retiro definitivo de las canchas luego de pasar los últimos cuatro años de su carrera mermado por diversas lesiones.

"¡Ha llegado el momento! En los últimos cuatro años he luchado mucho contra mi cuerpo para volver a hacer lo que más me gusta. Fueron muchas horas de tratamiento, entrenamiento, fortalecimiento, cirugías, que fueron dos, pero no gané esta batalla" , escribió en Instagram a modo de despedida el exatacante que ganó seis títulos con la playera sevillista.

Fabiano vivió su mejor momento en Europa con el Sánchez Pizjuán. Como jugador del Sevilla, Luis Fabiano marcó 104 goles en los seis años que jugó para el club (2005-2011).

Como seleccionado nacional, Luis Fabiano fue mundialista en Sudáfrica 2010 y ganó la Copa Confederaciones 2009, también disputada en Sudáfrica, en la que la Canarinha superó (3-2) a Estados Unidos en la Final.

