Luis Rubiales 'carga' contra Jennifer Hermoso: "Las mujeres me dicen que no las representa"

El caso de Jennifer Hermoso y Luis Rubiales está cerca de llegar a su final, y mientras eso ocurre, el ahora exPresidente de la Real Federación Español de Futbol ha aprovechado para volver a la carga contra la ahora jugadora de las Tigres de la UANL.

Rubiales aprovechó el espacio del Ok Diario para confesar, en una entrevista, que las mujeres le han mostrado su apoyo, asegurando que ellas no se sienten representadas por Hermoso y que se está cometiendo una injusticia contra el exmandatario de la RFEF.

"La gente se me acerca y especialmente las mujeres me dicen: 'Esta señora no nos representa, nos parece una injusticia lo que te han hecho y un largo etcétera'. No he tenido ni una opinión al contrario o al menos no se han acercado a decírmelo. Percibo que la inmensa mayoría de la gente ve el caso como una teatralización mayúscula por otros intereses", comentó.

Así mismo, Luis Rubiales asegura que esto es obra de la izquierda española, quienes han aprovechado el beso a Jennifer Hermoso para sacarlo de la Federación Española, aprovechando también para atacar a los medios de comunicación en España.

"Sé que hay aquí una presión mediática bestial que empezó por la extrema izquierda de este país, a lo que luego se sumaron otros y luego medios de comunicación que tienen la credibilidad que tienen para la población, pero que funcionan como un martillo pilón a diario y con una agenda. Estoy tranquilo con lo que hay. Aquí hay que atreverse a archivar y ver si hay juicio o no", finalizó.

