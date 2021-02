Luis Suárez: 'Algunos no creían que podía seguir en la élite del futbol'

Luis Suárez fue una contratación de impacto inmediato en el Atlético de Madrid y el delantero uruguayo comentó que espera seguir jugando en la élite del futbol mundial, a pesar de que varias personas creyeron que ya no tiene el nivel necesario hacerlo.

“Me sigo viendo disfrutando del momento que estoy viviendo hoy en la élite del futbol, porque estando en el Atlético sigues en la élite del futbol. Algunos no creían que podía llegar a seguir estando”, comentó Suárez para ESPN.

“Espero seguir este, el próximo año y los años que sean, compitiendo al máximo hasta que uno sea consciente y se dé cuenta de que hasta ahí llegó. Pero no me va a sacar nadie, lo voy a decidir yo”, agregó el delantero colchonero.

Luis Suárez también comentó que no esperaba dar este rendimiento con el Atlético de Madrid, y mucho se lo atribuye a su característica forma de ser.

“Soy de esos jugadores que siempre me caractericé por ser cabeza dura. En el sentido de que cuando intento dos, tres, cuatro veces y no me sale, no soy de esos que va a bajar la cabeza”, mencionó Suárez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHAMPIONS LEAGUE: MBAPPÉ Y HAALAND LIDERAN ONCE IDEAL DE LA UEFA

“No me esperaba estar en este momento que estoy viviendo hoy en el Atlético, pero lo estoy disfrutando muchísimo y estoy agradecido porque tanto el cuerpo técnico como los compañeros creen en mí, confían y eso es algo que uno intenta pagar con goles o con lo que sea”, dijo Luis.

El artillero uruguayo es actualmente el líder de goleo de LaLiga con 16 tantos, uno más que su excompañero en el Barcelona, Lionel Messi.