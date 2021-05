Luis Suárez 'Si anotó gol al Barcelona, no lo gritaría, pero sí señalaría a alguien'

El próximo sábado 8 de mayo Atlético de Madrid visitará al Barcelona en el Camp Nou en duelo donde se definirá en gran medida el rumbo de LaLiga.

Partido en el que también se dará el regreso de Luis Suárez, exjugador blaugrana, a tierras catalanas vestido de colchonero. Y fue el propio delantero uruguayo quien reveló que pasaría si le llega a anotar un gol al Barça.

"No, no lo grito, ni loco lo grito... Quizá no lo gritaría, pero señalar a alguna parte capaz que sería...", reveló Suárez en entrevista para ESPN.

En el verano de 2020 y tras la llegada de Ronald Koeman al banquillo blaugrana, el estratega holandés puso etiqueta de transferible al charrúa poniendo fin a una relación de seis años como jugador del Barcelona.

