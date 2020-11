Luis Suárez sobre su salida del Barca: 'No era un calentón, estaba triste y dolido por las formas'

Luis Suárez rompió el silencio después de su polémica salida del Barcelona hace tres meses para llegar al Atlético de Madrid.

El uruguayo no se guardó nada y aseguró que nunca estuvo molesto por tener que abandonar al cuadro catalán, sino que más bien se trató de tristeza por como se dieron las cosas.

"No era un calentón, estaba triste y dolido por las formas de salir. Ya lo dije, donde te cierran una puerta se te abren cinco gigantes valorando el trabajo, la profesionalidad y la traycetoria. Me siento orgulloso, Donde no me querpian me quieren en otro. encontré la felicidad y disfrutando este momento ahora", comentó Suárez en entrevista para Marca.

El charrúa mencionó que se trató de una planificación el tema de su salida del Barca y ahora solo busca vivir su presente con el Atlético.

"Hubo una planificación táctica, o como lo quieras llamar, de trabajo que se buscaba hacer cambios. Uno tenía que aceptarlo porque era que no te necesitaban. Cada uno que saque conclusiones. Tengo que vivir mi presenten en el Atleti, pero a uno le pone mal, yo que dejé amigos", declaró.

Suárez y Lionel Messi continuan con su amistad a la distancia, pero evitan hablar de temas de futbol y solo comentan sobre su vida personal.

"La verdad que sí hablamos, pero sinceramente hablamos de nuestra vida. Nos preocupamos más de cómo está la familia que de lo que pasa en el futbol", aseguró.

