Luka Modric: 'Benzema merece ganar el Balón de Oro'

Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid y ganador de un Balón de Oro, pidió el galardón de 2021 para su compañero Karim Benzema, por "como ha jugado este año" y "por su trayectoria".

"Hay varios candidatos que pueden ganar el Balón de Oro este año, para mí seguro que Karim es uno de ellos y espero que lo pueda ganar porque lo merece por como ha jugado este año y por su trayectoria", defendió en su rueda de prensa en el Olímpico de Kiev.

Modric resaltó los logros de Benzema para ser el ganador del premio. "Por su juego de los últimos años, siempre estando en el nivel top y porque por fin ha ganado un título con Francia que también es importante cuando votan para ganar este premio. Karim es seguro uno de los candidatos y ojalá lo gane porque lo merece", sentenció.

Sobre la posibilidad de una Copa del Mundo cada dos años, el croata dio su postura.

"No tiene ningún sentido un Mundial cada dos años, a mí no me gustaría. A los jugadores no se nos pregunta mucho al respecto, tampoco se cuenta con la opinión de los entrenadores. Vamos a ver qué pasa, no sé qué sucederá", agregó.

