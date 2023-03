Luka Modric quiere decirle adiós al futbol con el Real Madrid: ‘Ese es mi deseo’

Luka Modric quiere retirarse del futbol profesional con el Real Madrid. Así lo hizo entrever en una reciente rueda de prensa tras la concentración de la Selección de Croacia en las eliminatorias de la Eurocopa 2024.

Al mediocampista se le ha colocado en un futuro en el futbol de Arabia Saudita, junto a Cristiano Ronaldo, teoría que ya cansó a Modric.

“Es un jugador único, me alegro que hayamos jugado juntos. Todos esos logros suyos, es algo fenomenal. ¿Volveremos a jugar juntos? No sé qué más decir, todos me preguntan eso, creo que me estoy aburriendo con las mismas respuestas”, declaró.

“Mi deseo, ojalá se cumpla, es quedarme en el Real Madrid. Este último año todo es especulación y escritura. Lo he repetido cien veces y repito: ahora lo que espero es quedarme en el Real Madrid” sumó.

Por otra parte, agregó que ha postergado su retiro porque el futbol lo hace feliz. “Es todo para mí. La familia es lo más importante, pero esto me llena y me hace feliz” cerró Luka Modric.

