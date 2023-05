Luka Romero saltó a la fama a una edad en la que muchos solo se preocupan por concretar alguna salida al cine con los amigos. Con 15 años y 219 días de edad, se convirtió en el debut más joven en la historia de LaLiga cuando ingresó por el Mallorca frente al Real Madrid.

Ahora con la Lazio y de a poco consolidándose en el futbol del Viejo Continente, el talentoso futbolista se prepara para encarar el Mundial Sub-20 con Argentina en casa.

Romero tiene triple nacionalidad, pues además de haber visto su primera luz en tierras aztecas, es cuidadano español por herencia. Sin embargo, él se decantó por la albiceleste debido a varios factores.

"Me siento argentino, toda mi familia es de acá. La Selección Argentina fue la primera que me llamó y siempre le estaré agradecido por eso," declaró para Olé.

Dijo no sentir presión por demostrar ante su público y declaró que a pesar de su corta edad, tener compañeros consagrados lo ha ayudado en su crecimiento.

Tengo una familia que también es futbolera, que sabe lo que fue esto y siempre me aconseja. Cuando voy por un camino que quizás no es el correcto, me retan y me guían. Los clubes que estoy también tengo gente con quién juntarme y me dan consejos. Pero lo más importante es la familia," confesó.

Romero se siente a gusto con la Selección Argentina Sub-20 que comanda Javier Mascherano y está confiado de cara a la próxima justa mundialista.

