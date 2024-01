Madre de Dani Alves filtró identidad de la denunciante del jugador por abuso

Lucía Alves, madre del exjugador Dani Alves, violó la determinación del Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona de no divulgar información sobre la joven que acusó a su hijo por un presunto delito de agresión sexual, cargo por el cual el exfutbolista está en prisión desde el 20 de enero de 2023.

Por medio de su cuenta de Instagram, la madre publicó un video en el que muestra imágenes y videos, supuestamente de la denunciante de su hijo, y la acusa de querer fama y dinero. "Quien confía en Dios ya no pierde la batalla", escribió la madre en la publicación.

En el video se observan imágenes de la joven bailando, celebrando y en demás eventos divirtiéndose, además de señalamientos contra la presunta víctima. A pesar de que esto es una violación a la determinación del juzgado de no revelar información de la joven que pudieran llevar a su identificación, Lucía mantuvo la publicación en su cuenta.

Incluso subió una historia en la que afirmó que no se dejará intimidar con mensaje. "Porque ustedes no van a conseguir que me pare y no me van a callar", escribió la madre de Dani Alves, para quien la Fiscalía de Barcelona pide nueve años de prisión, además de diez años de libertad vigilada y una indeminización de 150 mil euros para la denunciante. Mientras que la joven elevó a doce, máxima pena en el Código Penal español, la petición de cárcel.

