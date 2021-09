Manchester City: Guardiola se quejó de no tener un goleador en la escuadra

Pep Guardiola se quejó de no tener dentro de su plantilla a un goleador, previo al encuentro del Manchester City frente al Chelsea, que se disputó este sábado durante la Jornada 6 de la Premier League, tras sacar el triunfo 0-1 el club llegó a los 11 goles.

"Un goleador es un goleador y nosotros no tenemos esa arma, pero otros equipos como el Chelsea, el United o el Tottenham sí la tienen. No tenemos un jugador que marque 25 goles por temporada en liga por sí mismo, así que tenemos que hacerlo como equipo. Eso es lo que intentaremos esta temporada".

Al inicio de la temporada se preveía contar con Harry Kane, delantero del Tottenham, fichaje que fue frustrado. Los Cityzens también perdieron al delantero Sergio 'Kun' Agüero quien fue comprado por el Barcelona y constantemente estuvo lesionado.

"Estos son los jugadores más difíciles de comprar. Tuvimos el placer de contar con Sergio (Agüero) durante muchos años. Por desgracia, durante el último año y medio estuvo lesionado y no pudo jugar demasiado. Logramos sobrevivir sin él, en el buen sentido, gracias a nuestra forma de jugar. Así pues, ahora solo tenemos dos opciones: quejarnos o decir que tenemos jugadores excepcionales", comentó el timonel del City.

Guardiola recordó que en su carrera como técnico siempre había tenido un goleador al cual dirigir, entre ellos mencionó a E'too, Messi, Müller y Lewandowski.

"Siempre he tenido a un delantero en los equipos a los que he entrenado. Quizá Samuel E'too fue uno de los mejores delanteros a los que he entrenado; era un jugadorazo. Y Henry y luego estaba Messi. No sé si era un delantero, pero marcó bastantes goles. También entrené a Lewandowski o Thomas Müller. A Sergio le tuve aquí. Siempre juego con un delantero".

