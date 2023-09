Manchester United buscará vencer al Burnley para dejar la racha negativa

Manchester United ve en el partido ante el Burnley la oportunidad perfecta para salir de la crisis que atraviesa en este arranque de temporada, por lo que técnico, Erik Ten Hag apela a la unión del equipo para lograrlo.

“Se trata del equipo y, como equipo, no tenemos los resultados en este momento, por lo que los individuos no dan el rendimiento que esperas... no sólo un jugador, hay más, incluido el entrenador. Siempre les digo a mis jugadores que atacamos con once y defendemos con once. Cuando uno o dos no están haciendo su trabajo, es como una baraja de cartas, así que no se trata sólo de uno o dos jugadores", declaró el estratega neerlandés en conferencia de prensa.

Asimismo, Ten Hag reveló con que jugadores podrá contar para el duelo ante los ‘vinotinto’, dejando entre ver la posibilidad de que Harry Maguire pueda estar disponible.

“Tal vez Harry [pueda volver], pero vamos a ver mejor después de la práctica de hoy. Varane, Amrabat y Mount también van a entrenar, pero no todos estuvieron jugando en este último tiempo. Obviamente, Varane es el que estuvo menos días al margen”, comentó.

