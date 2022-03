Mané sobre el estilo de vida de Cristiano y Neymar: ‘No es para mí, los sigo en redes y me basta’

Sadio Mané, jugador del Liverpool y que se ha caracterizado por ser una persona sencilla, humilde y humanitaria, habló sobre su crecimiento deportivo que lo colocan como un jugador importante para los Reds y para su país, Senegal.

Mané señaló que él es así por su educación desde pequeño y que lo importante es no olvidarlo, ni mucho menos cambiarlo. “Yo no quiero dar la impresión de ser un conferenciante, pero es cierto que hay ciertos valores circulando por el futbol que me molestan un poco con respecto a mi educación.

“Pero, en lugar de criticar en voz alta, a veces prefiero distanciarme un poco. Lo principal es no cambiar, y no creo que haya cambiado. Y, para un chico que viene de un pequeño pueblo de Casamance, ya es una gran victoria resistirse a todo eso”, expresó para L’Equipe.

Además, Sadio señaló que el no se ve en una vida llena de lujos y extravagante como la de Cristiano Ronaldo o Neymar, a quienes sigue, pero no quisiera una vida así.

“¡No! (mientras reía) Yo los sigo en las redes sociales y me basta, me encanta su vida extraordinaria, pero es vida no está hecha para mí”, añadió el senegalés.

Por último, Sadio Mané mandó un mensaje hacia los jóvenes de su país para que no solo soñaran, si no lo hicieran.

“Si tienes un proyecto no solo debes creer firmemente en él, sino que sobre todo debes buscar todos los medios para hacerlo. Yo, es cierto, en el pueblo me levanta temprano por la mañana para ir a correr antes de la escuela. Sabía que el éxito llegaba a través del sufrimiento.

“Más allá de la resistencia física, estas sesiones me permitieron poner a prueba mi motivación día tras día. Yo nunca dejé ir. Se ha convertido en mi marca registrada, tanto dentro como fuera del campo”, finalizó.

