Manuel Neuer cargó contra Donnarumma luego de la lesión de Jamal Musiala: "No hay que entrar así"

El duelo entre Bayern Munich y Paris Saint-Germain en los Cuartos de Final del Mundial de Clubes dejó una escena dramática que fue más allá del resultado. Durante los últimos minutos del primer tiempo, el portero italiano Gianluigi Donnarumma protagonizó una acción que terminó con la dolorosa salida de Jamal Musiala, joven promesa del conjunto bávaro, quien sufrió una lesión en el tobillo izquierdo tras un choque directo con el guardameta del PSG.

La jugada se produjo cuando Musiala perseguía un balón en los linderos del área parisina, marcado de cerca por el defensor Willian Pacho. Donnarumma salió de forma agresiva para despejar el peligro, pero terminó arrollando al talentoso mediocampista, quien no pudo continuar en el partido y tuvo que ser atendido por el cuerpo médico. El impacto fue tal que el propio Donnarumma rompió en llanto al percatarse de la gravedad de la lesión.

Sin embargo, la reacción emocional del arquero italiano no fue suficiente para calmar el enojo de Manuel Neuer. El veterano portero del Bayern se acercó inmediatamente a Donnarumma para exigirle que se disculpara con Musiala. “Me acerqué a él y le dije: ‘¿No quieres ir a verlo? Jamal está ahí tirado, probablemente se quedará en el hospital. Creo que es de respeto ir a verlo, desearle lo mejor y pedirle perdón’”, relató Neuer en zona mixta tras el encuentro.

El arquero alemán también criticó duramente la decisión de su colega de lanzarse con tal fuerza en una jugada que, desde su perspectiva, no requería tal ímpetu: “En el caso de Jamal, es una situación en la que se asume el riesgo. Una situación en la que, en mi opinión, no hay que entrar así. Pero bueno, le deseamos suerte para que no sea tan grave, aunque seguro que lo será. Lanzarse ahí es arriesgado, se asume la lesión del rival”.

