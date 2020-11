Maradona: 'Diego está mal psicológicamente', aseguró su médico

Después de darse a conocer la noticia de que Diego Armando Maradona había sido hospitalizado de manera urgente en un centro médico de Argentina, su médico de cabecera Leopoldo Luque aseguró que fue por una crisis emocional.

"Acá hay que diferenciar la parte anímica de la física, que no está bien. No está bien psicológicamente, porque en estos casos uno se alimenta mal, cambia todo", aseguró Luque.

"Está bien, si quiere se para y se va", agregó el galeno quien además aseguró que "con Diego nunca se sabe, está mal psicológicamente".

Al mismo tiempo Luque descartó temas de Coronavirus y tampoco por cuestiones relacionadas a su adicción a las drogas.

"Desmiento una recaída en su cuadro de adicciones, no sería una clínica para traer a un paciente de ese estilo. Descarto absolutamente un cuadro de descompensación y no vinimos de urgencia. Yo le dije: 'Vamos a la clínica, puedes mejorar en unos aspectos' y accedió. A veces no me quería recibir. En estas circunstancias hay que ir adelante", reveló Leopoldo Luque.

