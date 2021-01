Marcelo a Vinicius previo al empate del Alcoyano: 'No la cagues Vini'

La eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey ante el Alcoyano ha provocado dudas y ambiente tenso en torno al cuadro merengue, y ahora se reveló un video en donde se aprecian los regaños que Marcelo le dio a Vinicius Jr. previo al gol del empate del Alcoyano.

Previo al cobro de tiro de esquina Marcelo le llamó la atención al juvenil brasileño para que tomara la marca de José Solbes, y es que Vinicius se encontraba cerca del medio campo.

En es ese momento en el que Vinicius se acerca Marcelo lo previene para que no pierda su marca. "No la cagues Vini, no la cagues", le gritó el capitán del Real Madrid ante el Alcoyano.

El famoso dicho: “El que avisa no traiciona”. Dos veces le avisó Marcelo a Vinicius que no pierda la marca.

Segundos después de que Marcelo ordena a Vinicius el capitán merengue pierde su marca, jugador que después desvió el baló en el tiro de esquina y que remató José Solbes para anotar, quien era responsabilidad del atacante brasileño.

Después del gol se aprecian los cuestionamientos que hace Vinicius a su capitán y todo terminó después en la eliminación del Real Madrid.