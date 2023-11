Marcelo Bielsa sobre Messi: 'No hay fórmula para marcar al mejor jugador'

El técnico de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, habló de la forma en que piensa plantear el partido de la quinta fecha de las Eliminatorias contra Argentina en La Bombonera y respondió si existe alguna fórmula para controlar a Lionel Messi.

El entrenador de la Celeste comenzó diciendo qué partido espera contra Argentina.

El técnico de Uruguay fue consultado sobre si existe una forma para controlar a Lionel Messi. A lo que respondió: “Es una pregunta que la puede multiplicar por la cantidad de rivales que ha enfrentado Messi, que se la hicieron a todos los técnicos de los equipos rivales de Messi. No hay entrenador al que antes de jugar contra Messi no se le pregunte lo mismo. No hay un método, ni un procedimiento que sea lo suficientemente efectivo como para controlar a Messi, que es el mejor del mundo, justificadamente y sin lugar a dudas, entonces si nadie encontró una fórmula habrá que entender que no la hay”.

El entrenador agregó: “Messi también ha jugado partidos en los que no lució, pero no porque se haya aplicado una fórmula infalible. No hay una fórmula. Yo creo que alguna vez habrá que preguntarle a él qué sería lo conveniente para evitar que no juegue bien. Porque la pregunta que nos hicieron a todos los entrenadores no ha sido de ningún aporte y es mejor que así sea, porque el futbol tiene como esperanza que los grandes jugadores luzcan. Así que, que no haya una fórmula eficaz para controlar a un gran jugador, va a mantener más vivo al futbol”.

Por su parte, Bielsa afirmó que jugar de manera defensiva ante Argentina, baja las probabilidades de obtener la victoria.

“Si a un rival como Argentina se le juega todo el partido defendiendo, ojo, las posibilidades de éxito son muy bajas. Yo siempre imagino que, en cualquier cancha y contra cualquier rival, vamos a tratar de dominar, con esa intención vamos a todos los partidos.", compartió

