Marcelo Gallardo: AUF confirmó que el DT es opción para dirigir su selección

Después del despido de Óscar Washington Tabárez de la selección de Uruguay la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) se dio a la tarea de buscar su reemplazo.

Y entre los nombres que más fuerte han sonado para tomar las riendas de la Celeste está el de Marcelo Gallardo, técnico de River Plate y que acaba de ganar su primer título de Liga.

Jorge Casales, dirigente de la AUF, reveló que están optimistas con la posibilidad de contratar a Gallardo, quien está evaluando la posibilidad de renovar contrato con el Millonario.

"Hemos tenido señales, no nos cerró la puerta en la cara, no nos dijo es imposible, no cuenten conmigo… Tenemos la puerta abierta, estamos negociando. Hoy por hoy es señales, posibilidad, hablar para convencerlo de que venga a dirigir a Uruguay", dijo Casales en entrevista con TyC Sports.

El dirigente charrúa, además confirmó que el aún técnico de River es la opción número uno de la AUF para convertirse en su DT.

"Lo puedo confirmar, (Gallardo) es el candidato número uno, pero hasta que no comencemos las gestiones oficiales es apresurado decir que está cerca de venir a Uruguay. Son contactos informales y en la medida que se nos habilite de parte del equipo de Gallardo a cruzar a Buenos Aires, estamos dispuestos a hacerlo", sentenció.

