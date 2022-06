Marcelo: Siete equipos de la MLS le cerraron las puertas al exjugador del Real Madrid

Marcelo sigue en busca de un equipo tras abandonar al Real Madrid y ahora se ha dado a conocer que siete equipos de la MLS les cerraron las puertas, pues no desean los servicios del brasileño.

El máximo ganador de títulos del equipo merengue tuvo una oferta por el Milan de la Serie A, pero le ofrecían la mitad del salario que ganaba y no fue del agrado de Marcelo, por lo que su primera respuesta fue no, aunque los Rossoneris no se darán por vencidos.

Mientras llega otra oferta del Milan, el diario AS reveló que siete equipos de la Major League Soccer se negaron a poder contratar al lateral brasileño, aunque solo se conoce la identidad de uno.

Fue el LAFC de Carlos Vela quien fue uno de los que dijeron NO a Marcelo, pues recientemente contrataron a Gareth Bale y Giogio Chiellini, por lo que su plantel está completo.

Tras la negativa en Estados Unidos, Marcelo ya analiza otras opciones que tiene en LaLiga (Vallalodid y Getafe) y las ofertas de Turquía que se hicieron presentes desde que se dio a conocer que el jugador dejaba al Real Madrid.

