Marchesín sobre Casillas: 'Cuando deje el futbol me va a caer la ficha que reemplacé a mi ídolo'

Pese a brillar en el futbol mexicano con América, el arquero Agustín Marchesín decidió ir a probar suerte al Viejo Continente con el Porto, decisión de la que el argentino no se arrepiente, pues tuvo la oportunidad de reemplazar a Iker Casillas.

Marchesín dio a conocer que se reunió con el guardameta para charlar de diferentes situaciones, al tiempo que añadió que Casillas es su ídolo, y que tuvo la fortuna de seguir sus pasos en la institución lusa.

"Me puso muy contento que un equipo como Porto me haya ido a buscar. Fue muy difícil para mí tomar la decisión porque estaba muy bien en el América, el club más grande de México, y además me querían mucho y me estaban saliendo bien las cosas. Estaba muy cómodo, pero este era un desafío muy personal y me sumaba mucho lo que representaba Porto: la posibilidad de jugar en Europa y la Champions. Fueron un montón de cosas que puse en la balanza y, claro, la posibilidad de venir a reemplazar al que, creo yo, es el mejor arquero de todos los tiempos", dijo Marchesín para el diario La Nación.

"El otro día estuve con él (Iker Casillas) porque tenía una camiseta que quería que me firmara. Es una gran persona. Es mi ídolo desde que yo era chiquito y todo el mundo lo sabe, pero ahora tuve el gusto de ir a su casa, de conversar con él, compartir momentos, pedirle consejos sobre alguna salida del arco o sobre cómo vio tal gol que me hicieron. En esos momentos que compartí con él se mostró como una persona realmente excepcional y muy humilde, más allá de lo mundialmente conocido que es. Es una leyenda, y cuando yo deje el futbol me va a caer la ficha de que reemplacé a mi ídolo: Casillas", añadió el argentino.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TECATITO CORONA: PORTO DERROTÓ AL BENFICA Y CONQUISTÓ LA COPA DE PORTUGAL