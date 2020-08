Marcos Rojo: Recordó acalorada discusión con Zlatan Ibrahimovic en Manchester United

Tanto Marcos Rojo como Zlatan Ibrahimovic son jugadores con reconocida personalidad que impone desde el terreno de juego. Sin embargo, pese a ser parte del mismo equipo -Manchestr United- en 2017, defensor y delantero se encararon tras disgustarse en una jugada antes de acabar la primera mitad de un partido de Premier League.

"En el futbol hubo mil peleas. Jugadores como Zlatan tienen una personalidad terrible. Es ganador. Te reclama porque quiere ganar. Sabe que podés dar más. Aprendí mucho de él. Un tipo de los más ganadores que vi", comenzaba a recordar Rojo en entrevista con Infobae.

"Él quería todas las pelotas, viste. Íbamos ganando 1 a 0 en Old Trafford. Teníamos la pelota. Les estábamos dando un baile. Yo estaba jugando de central. Salgo jugando, paso la mitad de la cancha. Ahí él se tira atrás. El pase entre líneas entraba. Pero estaba Pogba solo a la izquierda. Se la doy. Zlatan me empieza a reclamar a mí. “Tocámela, la concha de tu tía”, me tira. Yo se la sigo. “Vas a cerrar la boca, narizón. Quieres todas las pelotas”. Así, discutiendo a los gritos.

"Termina el primer tiempo. Vamos al vestuario. Yo estoy en mi lugar, sacándome los botines. Y entra re caliente, reclama no sé qué... Se para, me mira y me grita: “¿Qué me dijiste?”. Entonces yo también me paro y le digo “¿tú qué me dijiste?”. Aunque yo por dentro decía “por favor, alguien nos va a separar, porque éste me mata”. Nos vamos al humo los dos. Y los ingleses, todos grandotes, nos separan. Entra Mourinho gritando, revoleando botellas. Un quilombo en el vestuario. Entonces queda ahí. Ganamos y pasamos de ronda. Al otro día, temprano, yo estaba desayunando. Ahí siento que me agarran con una toma del cuello. No podía girar. Y me dice “¿qué me dijiste?”. Y se empezó a reir", apuntó el zaguero argentino.

