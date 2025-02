Mascherano 'explota' por frío en Kansas City: "No es humano jugar a -15 grados"

Inter de Miami visitó al Sporting Kansas City en el partido de ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, duelo en el que Lionel Messi anotó el gol de la victoria y el cual estuvo marcado por el clima, pues se disputó con el termómetro marcando -15 grados centígrados.

Ante esta situación, Javier Mascherano, entrenador de las Garzas, mostró su molestia por haber jugado bajo esas condiciones climatológicas. Sin embargo, dijo estar orgulloso por el esfuerzo de sus jugadores.

Messi en el partido ante Sporting Kansas City | AP

“Estoy muy orgulloso de los jugadores porque creo que es imposible jugar en estas condiciones, no es humano. Así que estoy muy orgulloso de ellos porque me dieron el cien por cien con intensidad, con mucha actitud. Estamos felices, estamos a mitad de camino para clasificarnos y ahora a intentar descansar después de un partido muy difícil para nosotros”, señaló en conferencia de prensa.

Además, el técnico argentino contó cómo vivieron el frío desde el banquillo, asegurando que a los pocos minutos del compromiso "no sentía las extremidades".

“Nosotros fuera no sentíamos, sobre todo las extremidades del cuerpo. Llega un momento en que no las sentí. Hablamos con los jugadores y les pasaba lo mismo. Es muy difícil cuando a los cinco o diez minutos ya no empiezas a sentir los pies, las manos”, agregó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: Richard Ledezma, el único representante mexicano restante en la Champions League