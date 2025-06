Mascherano ve a Messi más "grande" que PSG: "La gente para para verlo a él"

Ganar ante PSG lucía improbable para Inter Miami, pero el sueño de avanzar a Cuartos de Final del Mundial de Clubes estaba latente. Sin embargo, los dirigidos por Javier Mascherano se llevaron cuatro goles en contra y fueron ampliamente superados por los parisinos.

Sin embargo, el estratega argentino lo tiene claro: el equipo francés todavía no tiene el impacto mediático que tiene Lionel Messi. "Con 38 años, la gente sigue pagando una entrada para verlo a él. Está muy bien el PSG, campeón de Europa, pero la gente sigue pagando entrada para verlo a él".

Inter Miami quedó fuera ante PSG | AP

Satisfecho con llegar a Octavos de Final

Por otra parte, Mascherano consideró que cumplieron con el primer y principal objetivo, pues fueron el único equipo de la MLS en superar la Fase de Grupos. "Hemos cumplido con el objetivo que nos habíamos trazado".

Pero reconoció que cometieron errores absurdos en los goles del rival. "Me hubiese gustado que si nos tenían que marcar pronto fuese de otra manera".

Mascherano aceptó que tuvieron errores | AP

Mascherano aceptó que se resignó en el segundo tiempo

Por último, no escondió que desde el medio tiempo sabían que ya no había oportunidad para remontar. "Cuando vas al vestuario 4-0 sabes que no tienes ninguna posibilidad, no esperas cambiar el resultado".

El próximo partido de Inter Miami está programado para el próximo sábado 5 de julio ante Montreal en la MLS. Las Garzas tienen tres partidos pendientes de la liga por su participación en el Mundial de Clubes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Llega refuerzo al Real Madrid! Delantero se une a la plantilla de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes

Mascherano destacó que Messi sigue teniendo mayor impacto | AP