Matheus Fernandes: 'Ronald Koeman tenía algo personal contra mí'

Matheus Fernandes llegó al Barcelona a inicio del torneo que acaba de terminar y fue anunciado por Josep María Bartomeu.

Sin embargo, el brasileño no fue presentado oficialmente con el conjunto catalán y sólo disputó 17 minutos en toda la temporada, razón por la que Fernandes explotó contra Ronald Koeman.

"Él (Koeman) no hablaba mucho, me dijo que me buscara equipo, que no tenía calidad para jugar con el Barcelona. Fui a hablar con los directivos para que descubrieran que pasaba. Si me ficharon en su día fue porque vieron calidad, pero no pasó nada. Creo que había algo personal en mi contra", reveló Fernandes para Mundo Deportivo.

"(Ronald Koeman) me ponían aparte a hacer finalizaciones aparte del equipo", añadió.

Además, sobre el hecho de no ser presentado de forma oficial, el sudamericano cree que pudo ser por todo lo que vivía el Barcelona entonces.

"En la situación que vivió el Barça cuando llegué. Se había perdido en Lisboa, hubo el burofax de Messi y luego las elecciones…no sé", sentenció.

Matheus Fernandes fue adquirido por el Barcelona por 7 millones proveniente del Palmeiras y jugó pocos partidos con el Valladolid en la temporada 2019-2020.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BARCELONA: KOEMAN SUFRIÓ ATAQUE DE ANSIEDAD Y TERMINÓ EN EL HOSPITAL