Matthäus ironizó sobre juego de Toni Kroos: 'sus pases son como su peinado, bonitos y correctos'

Lothar Matthäus no se guardó nada y le tiró con todo a Toni Kroos después de su actuación en la pasada Eurocopa en donde anunció que se retiraría de la selección de Alemania.

El Campeón del Mundo en Italia 90 aseguró que Kroos ya no es futbolista de clase internacional y que su forma de jugar ha terminado por completo.

“Ya no es clase internacional porque desapareció después de hacer partidos buenos y sobresaliente con el Real Madrid.

“Personalmente, no tengo nada contra él, pero no estoy de acuerdo con su estilo de juego. Pudimos ver en la Eurocopa que no se trata solo de la velocidad del jugador, sino también de la del balón", declaró Matthäus en entrevista para la revista Kicker.

“Lo hace bastante bien con uno o dos contactos, pero cuando golpea el balón, pierde velocidad nuevamente porque apenas hay ganancia de espacio y el ritmo se ralentiza", aseguró.

Finalmente, el cinco veces mundialista ironizó sobre el estilo de juego de su compatriota y lo comparó con su peinado.

“Se ve a sí mismo mejor de lo que yo le califico. He echado de menos la pasión, el fuego y los pases verticales. Todos los contactos con el balón no ayudan, es bonito verlo, pero no es efectivo. Sus pases rasos y sus centros largos son como su peinado: bonitos y limpios, totalmente correctos”, comentó.

