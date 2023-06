Mbappe: Si no renueva, saldrá del PSG, señala prensa francesa

Luego de que Kylian Mbappé encendiera los rumores sobre una posible esta salida del PSG, al confirmar que no renovará su contrato con el club parisino, la entidad de la capital francesa habría decidido que, si el delantero no extiende el vínculo, sea vendido para no permitir que se marche gratis.

“La puerta estará abierta. Hemos comenzado la fase dos del nuevo protecto, que se basa sobre el colectivo y no sobre lo individual. Si tenemos que reconstruir, lo haremos”, redacta una publicación de L’Equipe, sobre una filtración de una fuente del PSG al medio francés.

Dejando en claro que en las oficinas del club de París consideran seriamente vender a Mbappé, en caso de que no renueve contrato, a pesar de que es el jugador insignia del equipo, y uno de los mejores delanteros del planeta.

Según la prensa francesa, al interior del club hay incertidumbre y confusión sobre las decisiones de Mbappé, debido al comunicado enviado donde asegura que no renovará y su deseo, anteriormente expresado, de extender su vínculo, por lo que cada vez tienen más claro que, en caso de que Kylian decida no firmar una extensión, será vendido.

