Mbappé sobre la Champions conseguida por PSG: “No siento ninguna amargura”

Kylian Mbappé habló sobre la Champions League conseguida por el París Saint-Germain y aseguró que no se arrepiente de haber dejado la institución y que su tiempo había concluido con el conjunto parisino.

El actual jugador del Real Madrid aseguró que a pesar de no poder conseguir la ‘Orejona’ con el PSG no guarda amargura: “Hemos ganado dos títulos, eso no es un fracaso. Es cierto que se nos fueron partidos importantes. Pero fue un año enriquecedor. El PSG ha ganado la Champions sin mí y eso no me afecta. Es algo bueno”.

Mbappé l CRÉDITO X:KMbappe

Un merecimiento para PSG

Mbappé resaltó su felicidad por lo conseguido por el equipo: “Estaba contento, pasaron tantas penurias, que yo conocí también. He pasado por todas esas etapas del PSG menos por la victoria”:

“Pero es el mejor equipo de Europa. No recuerdo haber visto un 5-0 en una final. Lo merecen al 100 por ciento, se han convertido en el equipo al que todo el mundo quiere ganar”, mencionó en conferencia de prensa previo al Francia vs Alemania.

Real Madrid l CRÉDITO X:KMbappe

Su etapa había terminado

Kylian Mbappé asegura que su etapa con el París Saint-Germain había concluido y ya no podía concluir más en la institución: “No creo que me haya ido pronto, mi historia había terminado, tenía que acabar. No siento ninguna amargura, había llegado al final de un camino…”.

El francés se encuentra concentrado con su Selección para enfrentar a Alemania y también, aseguró que queda una competición con el próximo Mundial de Clubes que resaltó es de suma importancia.

Mbappé en París Saint-Germain l CRÉDITO X:KMbappe

