Médico de Maradona: 'Si de algo soy culpable es de amar y cuidar a Diego'

Leopoldo Luque, médico personal de Maradona, decidió hablar luego de que se ordenara el registro de su casa y su consultorio entorno a la investigación de la causa de muerte de Diego.

"Si de algo soy responsable es de amarlo, de cuidarlo, de extenderle la vida y de mejorarla hasta lo último. Se hizo lo que se tenía que hacer y más. No hay nada que ocultar", confesó Luque a los medios de comunicación.

"Diego debía de seguir en un centro de rehabilitación y no tenía voluntad. Lo que se logró fue que pueda recibir una enfermera", comentó Leopoldo, y es que a su consideración Maradona debía de seguir en observación dentro de una clínica.

Leopoldo también habló sobre la llamada para solicitar una ambulancia que atendiera a Diego. "Yo estaba operando en Berazategui y llamé, pero no porque era el clínico de cabecera. Yo era el medio para facilitarle un médico porque él (Maradona) no quería. Me llamaron diciendo: 'Diego está mal, no reacciona'. No importan quien me llamó. Tenía otra cirugía, corte y me fui", recapituló Luque.

Sobre los allanamientos a su domicilio y a su clínica confesó que "no me leyeron los cargos", pero que ha estado a "disposición en todo momento".

Las autoridades se llevaron el historial médico de Diego Armando Maradona que Luque tenía en su posesión.