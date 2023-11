Megan Rapinoe culpa a Dios de su lesión en su último partido como profesional

Megan Rapinoe culpó a Dios de su amargo retiro del futbol femenil, pues declaró que de haber existido ese ser supremo, ella no se habría lesionado el tendón de Aquiles en su último partido profesional, en el que además su equipo, OL-Reign, perdió la Final por el campeonato de la NWSL.

La futbolista estadounidense sigue sin asimilar su caótica despedida de las canchas que tuvo lugar el sábado pasado, cuando apenas al minuto 6, la delantera tuvo que salir de cambio luego de una jugada en la que, sin haber recibido un golpe de alguna rival del Gotham FC que ganó 2-1 el partido, cayó al césped y no logró reintegrarse a jugar.

“Lo pensé un poco. No soy una persona religiosa, pero si hubiera un Dios, esto es prueba de que no existe. Esto es muy jodido. Es muy jodido. Apenas al minuto 6, es tan malo, no hay manera”, declaró Rapinoe en una entrevista posterior.

Con 38 años de edad, ‘Pinoe’, como le apodan, se va del futbol profesional dejando un importante legado que incluyó en su momento ser considerada la mejor jugadora del mundo, motivo por el cual en 2019 ganó los premios Balón de Oro y The Best. Con la Selección de Estados Unidos ganó los Mundiales de 2015 y 2019, mientras que en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se colgó el oro y una medalla de bronce en Tokio 2020.

