Al-Hilal da su postura sobre el fichaje de Messi, ¿hay preacuerdo firmado?

Lionel Messi, al igual que hace dos años, se encuentra en medio de la polémica a final de temporada, pues unas vacaciones sin permisos afectaron su relación con el Paris Saint-Germain y es muy probable que deje al equipo parisino tras el final de la actual temporada.

Mucho se ha especulado del futuro del Campeón del Mundo en Qatar 2022, pero el rumor de que llegaría a Arabia Saudita, para jugar con el Al-Hilal y ser rival, de nueva cuenta, de Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) fue el que tomó más fuerza recientemente.

Pero, de acuerdo con Mundo Deportivo, Al-Hilal ha asegurado que no tienen ningún acuerdo con La Pulga, de hecho, afirman que no existe ni un preacuerdo, pues Messi respetará hasta el último día su estadía en PSG y por eso no ha firmado nada.

Asimismo, la fuente del medio ya citado señala que la institución árabe está en frecuente contacto con Lionel Andrés Messi, donde la primera oferta que lanzaron ue de 350 millones de euros al año si es que él decide fichar con el Al-Hilal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EDSON ÁLVAREZ: BORUSSIA DORTMUND MUESTRA INTERÉS REAL POR EL MACHÍN