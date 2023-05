Messi: El PSG olvidó los problemas con el argentino y estará en el once inicial frente al Ajaccio

La relación entre Lionel Messi y Paris Saint-Germain ya está rota, pero parece que el club ya perdonó al argentino por su viaje a Arabia Saudita, pues Christophe Galtier lo utilizará en el 11 titular ante el Ajaccio.

El PSG había suspendido a Messi por dos semanas, sin embargo, tras un par de días se anunció que el argentino sólo se perdería un juego y fue el partido de Jornada 34 ante el Troyes, el cual el conjunto parisino ganó sin problemas.

Ahora Messi jugará de nueva cuenta de inicio en busca de acercar a su equipo al campeonato de Ligue 1. Actualmente están a 5 puntos del Lens, con un juego menos y 4 jornadas por jugarse, incluida la de este fin de semana.

"He hablado con Leo de su vuelta al grupo y le he encontrado sereno, muy motivado para jugar, muy determinado para ganar un título de campeón de Francia. Le he visto muy implicado y quiero que sea titular mañana", reveló el entrenador francés.

Al acabar la temporada Messi dejará al equipo, pues ya informó al club que no renovará su contrato. Al momento no se sabe cuál será su futuro, pero busca irse con el título de la Ligue 1.

Por otro lado, de acuerdo con Mundo Deportivo, Al-Hilal ha asegurado que no tienen ningún acuerdo con La Pulga, de hecho, afirman que no existe ni un preacuerdo, pues Messi respetará hasta el último día su estadía en PSG.

DÓNDE Y CUÁNDO VER EL PARTIDO

PARTIDO PSG vs Ajaccio

ESTADIO Parque de los Príncipes

ÁRBITRO Pierre Gaillouste

HORA 13:00

TRANSMISIÓN ESPN y Star+

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIONEL MESSI REGRESA AL ONCE INICIAL DEL PSG PARA EL JUEGO ANTE EL AJACCIO