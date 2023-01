Messi: Exdirectiva de Barcelona llama 'rata'y 'enano hormonado' al jugador argentino

La excúpula del Club Barcelona arremetió contra Lionel Messi llamándolo 'rata de cloaca'. El diario Sport dio a conocer mensajes entre exdirectivos del equipo culé donde criticaban al '10' de Argentina.

El periódico El Mundo compartió detalles del contrato que Messi firmó en 2017, donde se filtraban también las conversaciones, uno de los más molestos fue Román Gómez Ponti, exjefe de la Asesoría Jurídica de Barcelona.

"Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones, patros (patrocinadores) solo para él", dio a conocer el exdirectivo.

"Yo no podré hacerlo nunca pero a las cifras de su contrato habría que sumar Pinto, la renovación de Suárez, y la de Jordi Alba, o la comisión de renovación de Fati (Rodrigo Messi, ¿agente? Pero si no sabe ni leer y encima llevaba de socio a un traficante de drogas). Y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de este enano hormonado que le debe al Barça la vida... ah! Pero cuando vienen mal dadas (pandemia) recibes el mítico whatsapp: 'presi, bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luis no nos toques", escribió Ponti.

