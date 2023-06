Messi se aleja de la próxima Copa del Mundo: 'En principio no iré al Mundial'

Lionel Messi, el capitán de la selección de Argentina, sorprendió a los fanáticos este martes al afirmar que no tiene planes de participar en la próxima edición de la Copa del Mundo en 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

En una entrevista con el medio deportivo chino Titan Sports, el astro argentino declaró: "Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial".

Aunque Messi se consagró campeón en el Mundial de Qatar, su quinta participación en este torneo, el jugador había experimentado una serie de decepciones anteriores.

En las ediciones de 2006, 2010, 2014 y 2018, el argentino no logró conquistar el título. Su oportunidad más cercana se dio en 2014, cuando llegó a la final con la Albiceleste y fue derrotado por Alemania.

El jugador de 34 años es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y su presencia en el torneo siempre ha sido esperada con gran expectación. Sin embargo, las declaraciones del capitán argentino sugieren que es posible que se retire de la competencia internacional antes de la próxima Copa del Mundo.

