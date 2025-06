¿Messi vs Cristiano Ronaldo en la Finalissima? Estos equipos jugarán el duelo entre América y Europa

Portugal conquistó la UEFA Nations League tras vencer a España en la tanda de penaltis. El triunfo de la Selección dirigida por Roberto Martínez causó una ola de emoción por ver a Cristiano Ronaldo con un éxito más en su carrera.

¿Argentina vs Portugal?

Los aficionados mostraron su alegría en redes sociales, incluso con la confusión sobre un posible encuentro ante Argentina en la Finalissima, pues los de Lionel Scaloni son los vigentes campeones de la Copa América.

Sin embargo, dicho encuentro no sucederá, ya que la Finalissima se disputa entre el Campeón de Copa América y el de la Eurocopa, es decir, Argentina vs España. Pese al triunfo en la Nations League, Portugal de Cristiano Ronaldo no participará en ese duelo.

Así accedieron España y Argentina a la Finalissima

Argentina ganó la Copa América de 2024 ante Colombia, lo que les dio el boleto al partido ante España, Selección que venció a Inglaterra para levantar la Eurocopa. Los de Scaloni también son los vigentes campeones de la Finalissima, conquistada frente a Italia.

Con 40 años de edad, Cristiano Ronaldo levantó su tercer título con la Selección de Portugal: dos Nations League y una Eurocopa. El delantero sueña con el Mundial de 2026, su última oportunidad para ganarlo.

