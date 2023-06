Messi y el contrato millonario que firmó con Arabia Saudita

El diario The New York Times ha tenido acceso exclusivo a los detalles del contrato que vincula a Lionel Messi con Arabia Saudita como promotor, revelando una serie de cláusulas y beneficios económicos que ascienden a una suma total de 22.5 millones de euros a lo largo de tres años.

Según informa el prestigioso periódico, Messi ha aceptado un acuerdo con la autoridad de turismo del reino saudita, el cual involucra diversas responsabilidades y obligaciones por parte del futbolista. A cambio, La Pulga recibirá una significativa remuneración económica, así como vacaciones con todos los gastos pagados para él, su familia e hijos en Arabia.

El contrato estipula que el exfutbolista del Barcelona y PSG deberá realizar apariciones comerciales y promocionales en representación de dicho país. Esto incluye un puñado de publicaciones en sus redes sociales, así como también participar en campañas turísticas anuales. Estas actividades tendrían un valor de 1.8 millones de euros cada una.

Además, se ha estipulado que Messi y hasta 20 familiares y amigos podrán disfrutar de vacaciones familiares anuales de cinco días, o dos vacaciones anuales de tres días cada una. Los gastos de viaje y alojamiento en hoteles de cinco estrellas estarán a cargo del gobierno saudí. Esta parte del acuerdo también está valorada en 1.8 millones de euros.

El contrato también incluye una cláusula en la que se estipula que Messi deberá abstenerse de realizar comentarios negativos o críticas que puedan afectar la imagen de Arabia Saudita. Esto ha despertado cierta controversia, ya que se ha planteado la cuestión de la libertad de expresión del futbolista.

El diario neoyorquino ha destacado que los detalles del contrato han sido mantenidos en gran secreto, y no se ha confirmado si la versión revisada presentada por The New York Times corresponde a la versión actual del trato. Sin embargo, diversas fuentes relacionadas con el acuerdo han confirmado la veracidad de los datos proporcionados por el periódico.

Cabe mencionar que Arabia Saudita ha realizado importantes inversiones en diversos deportes profesionales, buscando proyectar una imagen positiva a nivel global. Entre estas inversiones se incluyen la compra de un equipo en la Premier League, combates de boxeo, Fórmula 1, golf profesional, pádel y vóley playa, entre otros.

En febrero de 2021, Messi escribió una carta al ministro de Turismo de Arabia Saudita disculpándose por no poder realizar una visita programada, debido a sus compromisos como futbolista, en aquel entonces, del Barcelona. En la misiva, el jugador mencionó su participación en un partido de Liga contra el Real Betis y la Ida de las Semifinales de la Copa del Rey ante el Sevilla.

Aunque el contrato de Messi con la autoridad de turismo ha sido objeto de especulación y reserva, el reporte de The New York Times ha arrojado luz sobre los beneficios económicos y obligaciones que el astro argentino ha adquirido al convertirse en promotor de Arabia Saudita.

