¿Mexicano o argentino? Santiago Giménez reveló con qué país se siente identificado

La llegada de Santiago Giménez al Milan sigue acaparando reflectores tras debutar con asistencia en la Copa y debut con gol en la Serie A.

Santiago Giménez l CRÉDITO X:Sant_Gimenez

El nacido en Argentina pero naturalizado mexicano y seleccionado Tricolor habló sobre con que país se siente más identificado.

“Argentina es un país que amo, donde vive toda mi familia, es donde pasé los primeros cuatro años de mi vida. Después mi padre, que era futbolista, tuvo que mudarse a México por trabajo y así de niño me fui con él a México y pasé toda mi infancia allí”, resaltó en entrevista con el club.

Santiago Giménez revela que se siente más mexicano

“Sin duda, Argentina es un país en el que me siento como en casa al igual que México. Si me dieran a elegir, obviamente, me siento más mexicano simplemente porque viví toda mi vida en México, pero Argentina también está cerca de mi corazón también”, resaltó.

Santiago Giménezcon el pie derecho en el Milan l CRÉDITO X:Sant_Gimenez

Santiago Giménez vuelve a Rotterdam

Santiago Giménez no pierde el ritmo luego de destacar en los partidos más recientes con el Feyenoord y tras llegar a Italia el mexicano sigue mostrando su momento con el gol.

Ahora tendrá que volver a Rotterdam pero en esta ocasión como rival dentro del juego de ida de los Playoffs de la Champions League,

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REALA MADRID ATERRIZA EN MANCHESTER PARA SU PARTIDO VS EL CITY EN CHAMPIONS LEAGUE