Michail Antonio da primeras declaraciones tras fuerte accidente: 'Estuve cerca de morir'

Tres meses después del grave accidente automovilístico que sufrió el pasado 7 de diciembre de 2024, Michail Antonio, jugador del West Ham, ha hablado por primera vez sobre lo ocurrido.

En una entrevista con la BBC, el delantero jamaiquino relató los momentos más difíciles del incidente y el complicado proceso de recuperación que ha enfrentado desde entonces.

CAPTURA DE PANTALLA: X

“Llegó la policía y cuando me encontraron, yo estaba entre los dos asientos, en realidad no estaba en el asiento del conductor. Dijeron que parecía que intentaba salir por la ventana, pero como tenía la pierna tan rota, el dolor probablemente me impidió salir”, recordó Antonio, visiblemente afectado.

Aquel día, el futbolista perdió el control de su vehículo en medio de una fuerte tormenta y se estrelló contra un árbol. El impacto le provocó una fractura cuádruple en su pierna, lo que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia y a permanecer hospitalizado durante tres semanas.

Consciente de la gravedad de lo ocurrido, Antonio confesó: “La vida me ha dado otra oportunidad, estuve cerca de morir…”.

CAPTURA DE PANTALLA: X

Un recuerdo borroso del accidente

Sobre los momentos previos al choque, Antonio admite que solo recuerda la tormenta, aunque testigos del accidente aseguraron que, tras el impacto, el jugador hablaba con las personas que se acercaron a auxiliarlo.

“La parte trasera del coche se balanceaba constantemente hacia afuera, así que no me sentía seguro. Lo tenía desde hacía tres semanas y ya estaba pensando en devolverlo”, explicó, sugiriendo que una decisión a tiempo podría haber evitado el accidente.

Una vez dado de alta, Antonio decidió visitar el desguace donde fue llevado su automóvil, un momento que lo marcó profundamente. “Me dio una sensación extraña en el estómago. Me hizo darme cuenta de lo cerca que estuve de morir. Había visto las fotos, pero en persona fue diez veces peor. El coche estaba hecho un desastre. Fue muy duro para mí”, relató.

CAPTURA DE PANTALLA: X

