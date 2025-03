Lionel Messi lanza mensaje después de ser baja con Argentina: “Como siempre, quería estar”

Los años no pasan en vano y Lionel Messi es muestra de ello. El astro argentino sufrió una lesión muscular que le impide hacer el viaje con la Selección Argentina; el Campeón del Mundo lanzó un mensaje al respecto por su ausencia en sus redes sociales.

"Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre, quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera. Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!", mencionó Messi.

Historia de Messi | Captura de pantalla: @leomessi|

El jugador del Inter Miami, ha sufrido bastantes lesiones, tanto en club como con la Albiceleste. La última vez que Messi jugó un partido con Argentina, fue en la última Fecha FIFA. En el juego contra Bolivia, ‘La Pulga’ volvió a mostrar que su calidad sigue intacta; marcó un hat-trick en aquella ocasión.

Messi no es el único lesionado de Argentina para este parón internacional. Paulo Dybala, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez, también quedaron fuera de la convocatoria de Scaloni por lesión.

Messi | AP|

Partidos de suma importancia para Argentina

No solo por lo complicado de los rivales, sino también por lo que se juega, esta Fecha FIFA es muy importante para la Albiceleste. El conjunto de Lionel Scaloni, puede asegurar su pase al Mundial 2026 ganando uno de sus encuentros, sin embargo, Uruguay y Brasil no serán sencillos.

El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa, derrotó a Argentina en Buenos Aires con un marcador de 0 a 2; por su parte, la Canarinha perdió 0 a 1 ante Messi y compañia en Maracaná.

Messi | AP|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COPA LIBERTADORES 2025: SORTEO DE LA FASE DE GRUPOS