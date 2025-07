Michel Salgado defiende el nuevo Mundial de Clubes y responde a críticas de Klopp y Tebas

Michel Salgado salió a la defensa del Mundial de Clubes. A pesar de las múltiples críticas que ha recibido el nuevo formato del torneo de la FIFA, para Michel Salgado, ha sido un cambio importante y, considera que las críticas vienen de gente que no disputó el torneo.

Una de las críticas más importantes vino del exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp. Los comentarios del alemán generaron polémica al criticar duramente el formato s, calificándolo como "la peor idea jamás implementada en el futbol".

“Es una competición sin sentido. Quien la gane será el peor ganador de la historia, porque habrá jugado todo el verano y luego volverá directamente a la liga… Hay gente que nunca ha estado involucrada en el día a día del futbol y ahora está generando ideas.”

Criticó la expansión del Mundial de Clubes | AP

Michel Salgado responde: “Es fácil criticar cuando no estás en la competición”

Las declaraciones no pasaron desapercibidas. Michel Salgado, exjugador del Real Madrid, salió al cruce de las palabras de Klopp y defendió con firmeza la realización del nuevo Mundial de Clubes.

En una entrevista para la cadena COPE, Salgado comentó, “Respeto su opinión, pero no la comparto en ningún momento. Si él estuviera de entrenador en un equipo que estuviera aquí, no diría esas palabras. Es muy fácil decirlo cuando no estás en la competición… Los que no están son los que están protestando”.

Defendió al torneo | MEXSPORT

El exmadridista también critica a Javier Tebas

Michel Salgado no sólo respondió al técnico alemán, sino que también se refirió a Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien recientemente declaró que su objetivo es eliminar el torneo del calendario. Para Tebas, los partidos del nuevo Mundial de Clubes son comparables a "encuentros de pretemporada".

Ante estas afirmaciones, Salgado fue claro: “Cada uno defiende su parcelita. El futbol no sólo es LaLiga, no sólo es la Premier League, no sólo es la Liga Italiana. El futbol es muchas más cosas y muchos más aficionados a nivel mundial. Para mí, Tebas está equivocado. Muchos equipos del mundo quieren estar ahí.”

Prefiere el torneo que la Copa Intercontinental | X

Finalmente, el exlateral derecho del Real Madrid destacó la importancia del nuevo torneo al compararlo con su antecesor, la Copa Intercontinental al considerar que es un torneo más complicado, no se juega sólo con campeones continentales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Mundial de Clubes 2025 tendrá Final europea