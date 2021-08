Míchel tras críticas de Florentino: 'Si me encuentro con él le daré mi opinión con toda educación'

Previo al juego de la Jornada 2 de LaLiga, el técnico del Getafe y de JJ Macías, Míchel González, se defendió de las acusaciones que hizo en su contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

En entrevista con el programa de radio, 'El Larguero' de Cadena SER, el extimonel de Pumas compartió su opinión sobre el punto de vista de que era 'un malísimo entrenador' durante su etapa como entrenador del Castilla.

“Si algún día me encuentro con Florentino Pérez, no con el presidente del Real Madrid, le daré mi opinión con toda educación y respeto de lo que él piensa de mí y yo de él.

"No me afecta, entiendo que es una situación curiosa y un poco indiscreta, nada más. Tampoco sé si habló como Florentino Pérez o como presidente, eso siempre es difícil de discernir”, explicó Míchel.

¿QUÉ DIJO FLORENTINO PÉREZ?

El presidente del Real Madrid criticó y atacó en audios filtrados a Míchel González, exdirector técnico de Pumas, quien abandonó al equipo universitario de cara al comienzo del Apertura 2020.

"Michel es un malísimo entrenador... Es un protegido de De la Morena, pero vamos. Oye, es que no es entrenador. Es que lo que ha entrenado, te vuelvo a decir lo mismo: Tú no puedes entrenar a una segunda división cuando en la Segunda B lo has hecho muy mal con el equipazo que tiene... Michel es un riesgo que lleva por delante a éste. Hombre, ese es un estafador", explicó.

